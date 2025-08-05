Шведский премьер признался в использовании ИИ

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признался, что регулярно использует искусственный интеллект, в том числе такие чат-боты, как ChatGPT и французский LeChat, чтобы получать альтернативные мнения и сравнивать подходы к политическим вопросам. Он отметил, что ИИ помогает ему формировать идеи и получить альтернативную точку зрения.

Как передает Day.Az, такое использование технологий вызвало обеспокоенность у некоторых экспертов. Профессор Университета Умео Вирджиния Дигнум считает, что чрезмерное доверие к ИИ подрывает подотчетность политиков. По ее словам, ИИ не способен формировать собственное мнение и лишь воспроизводит данные, предоставленные его создателями.

"Возникает вопрос: это политики, которых выбрал шведский народ, принимают решения, или это технологические гиганты из Кремниевой долины управляют нашим будущим? Чем больше он полагается на ИИ в простых вопросах, тем выше риск чрезмерной веры в систему. Это скользкий путь. Мы должны требовать, чтобы гарантировалась подлинность и надежность решений - вы ведь не голосовали за ChatGPT", - говорит В Дигнум.

В то же время профессор медиатехнологий Франсис Ли из Университета Сёдертёрн более положительно оценивает инициативу премьер-министра. Он считает, что обращение к ИИ может быть способом критически осмыслить собственные убеждения и рассмотреть альтернативные точки зрения. Ли также подчеркивает важность создания шведских или европейских языковых моделей, чтобы избежать зависимости от американских платформ и сохранить культурный и политический суверенитет.