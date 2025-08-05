https://news.day.az/world/1772168.html В «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по аэропорту Израиля Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Как передает Day.Az, об этом движение сообщило в Telegram-канале.
В «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по аэропорту Израиля
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.
Как передает Day.Az, об этом движение сообщило в Telegram-канале.
В заявлении говорится, что ракетные подразделения провели военную операцию, в ходе которой гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" нанесли удар по аэропорту Лод (арабское название аэропорта Бен-Гурион - прим. ред.) в районе Яффо (арабское название Тель-Авива).
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