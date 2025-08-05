В «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по аэропорту Израиля

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

Как передает Day.Az, об этом движение сообщило в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что ракетные подразделения провели военную операцию, в ходе которой гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" нанесли удар по аэропорту Лод (арабское название аэропорта Бен-Гурион - прим. ред.) в районе Яффо (арабское название Тель-Авива).