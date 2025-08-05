https://news.day.az/world/1772206.html Мощное наводнение в Индии уничтожило всю деревню - ВИДЕО Мощное наводнение на севере Индии полностью смыло деревню. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия. Тысячи домов ушли под воду. По данным местных СМИ, более 50 человек пропали без вести.
Мощное наводнение в Индии уничтожило всю деревню - ВИДЕО
Мощное наводнение на севере Индии полностью смыло деревню.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия. Тысячи домов ушли под воду.
По данным местных СМИ, более 50 человек пропали без вести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре