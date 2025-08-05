Мощное наводнение в Индии уничтожило всю деревню

Мощное наводнение на севере Индии полностью смыло деревню.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия. Тысячи домов ушли под воду.

По данным местных СМИ, более 50 человек пропали без вести. 