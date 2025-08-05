Трамп предлагал ввести войска в Мексику

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила глава мексиканского государства Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце.

По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

"Президент Трамп предлагал, чтобы армия США вошла в Мексику. Я ответила: "Нет, это не обсуждается" - и он это принял", - заявила Шейнбаум.