В США разбился самолет

В штате Аризона (США) вблизи аэропорта Чинл разбился самолёт санитарной авиации, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила полиция штата.

"Примерно в 12:40 по местному времени недалеко от аэропорта Чинл потерпел крушение и загорелся небольшой двухмоторный самолёт санитарной авиации. На борту находились четыре человека, и все они погибли", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что самолёт направлялся в больницу, чтобы забрать пациента.