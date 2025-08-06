https://news.day.az/world/1772307.html В США разбился самолет - есть погибшие В штате Аризона (США) вблизи аэропорта Чинл разбился самолёт санитарной авиации, в результате чего погибли четыре человека. Как сообщает Day.Az, об этом заявила полиция штата. "Примерно в 12:40 по местному времени недалеко от аэропорта Чинл потерпел крушение и загорелся небольшой двухмоторный самолёт санитарной авиации.
В США разбился самолет - есть погибшие
В штате Аризона (США) вблизи аэропорта Чинл разбился самолёт санитарной авиации, в результате чего погибли четыре человека.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила полиция штата.
"Примерно в 12:40 по местному времени недалеко от аэропорта Чинл потерпел крушение и загорелся небольшой двухмоторный самолёт санитарной авиации. На борту находились четыре человека, и все они погибли", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что самолёт направлялся в больницу, чтобы забрать пациента.
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