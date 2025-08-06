https://news.day.az/world/1772463.html

Трамп поговорит с Зеленским

В ближайшее время состоится очередной телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом Day.Az передает со ссылкой на "Axios". Отметим, вчера состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США.