https://news.day.az/world/1772463.html Трамп поговорит с Зеленским В ближайшее время состоится очередной телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом Day.Az передает со ссылкой на "Axios". Отметим, вчера состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США.
Трамп поговорит с Зеленским
В ближайшее время состоится очередной телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на "Axios".
Отметим, вчера состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США.
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