Вспышка смертельной болезни в Китае

В Китае фиксируют вспышку смертельной лихорадки чикунгунья. Власти принимают меры как при COVID-19.

Как передает Day.Az, сейчас известно минимум о 10 тысячах случаев заражения. Вирус чикунгунья переносится комарами и вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах. Чтобы остановить распространение, власти начали вводить строгие профилактические меры как при пандемии Covid.

Местные аптеки должны сообщать о лицах, покупающих любые лекарства для облегчения симптомов чикунгуньи. Также возобновлены массовые тестирования, требования сообщать о поездках, а также проведение дезинфекций в районах.