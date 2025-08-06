Трамп намерен встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп раскрыл свои планы в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре также участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

"Трамп рассчитывает встретиться с Путиным, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в статье.

Пока неясно, согласились ли Путин или Зеленский с этим планом Трампа, пишет газета.