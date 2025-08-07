Представители Ирана и МАГАТЭ обсудят рамки сотрудничества

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудят рамки сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракги в интервью телеканалу "Tehran".

По его словам, в ходе предстоящего визита заместителя генерального директора МАГАТЭ в Иран стороны рассмотрят возможные направления сотрудничества.

"Основная цель визита - обсудить, каким образом Иран может продолжить сотрудничество с МАГАТЭ в сфере мирного атома, с учётом нового закона, принятого парламентом.

Во время переговоров также будет обсуждаться порядок подачи агентством запросов на инспекции, процесс рассмотрения этих запросов в Высшем совете национальной безопасности и порядок реагирования на них", - подчеркнул министр.