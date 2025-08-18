ХАМАС получил новое предложение по сектору Газа

Египет и Катар направили палестинскому движению ХАМАС новое предложение по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным его источников, новую инициативу передали радикалам представители двух стран в присутствии лидеров ряда палестинских фракций. Последние потребовали от движения подготовить ответ на предложение "в ближайшие часы", отмечает канал.

На прошлой неделе ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.