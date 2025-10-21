https://news.day.az/world/1789596.html Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась Очередная попытка утвердить бюджет правительства США в сенате не увенчалась успехом. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской партии в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По утверждению республиканцев, причиной провала стало нежелание демократической партии идти на компромисс.
По утверждению республиканцев, причиной провала стало нежелание демократической партии идти на компромисс.
"Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов", - говорится в сообщении .
Результаты голосования в сенате показали, что предложенный проект бюджета не получил необходимых шестидесяти голосов.
