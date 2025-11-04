https://news.day.az/world/1792909.html Катар пригрозил Европе Катар предупредил, что может приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Европейский Союз не смягчит Директиву о должной проверке цепочек поставок (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).
Катар пригрозил Европе
Катар предупредил, что может приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Европейский Союз не смягчит Директиву о должной проверке цепочек поставок (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Катара и глава компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби в ходе выступления на конференции ADIPEC.
"Если Европа действительно не рассмотрит возможность смягчения или отмены этой директивы и продолжит применять штрафы в размере 5% от общего глобального оборота в энергетическом секторе, мы не будем поставлять СПГ в Европу. Это окончательное решение", - отметил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре