Трамп заявил, что план урегулирования по Украине не является "окончательным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является "окончательным предложением" Киеву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трампу во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома был задан вопрос о том, идет ли речь об "окончательном предложении" Украине. "Нет", - отметил американский лидер. "Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно", - заявил он. "Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом", - добавил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп лично будет вносить правки в план по Украине.