Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу министров иностранных дел НАТО на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Встреча состоится в среду, 3 декабря, в Брюсселе. Причиной такого решения не сообщается. Вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.