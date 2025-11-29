Китай ужесточит контроль над интернет-платформами и блогерами

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить регулирование интернет-пространства и создать долгосрочный механизм управления онлайн-средой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Необходимо осмелиться "обнажить меч" против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения", - приводит его слова ТВ.

По данным канала, глава государства заявил, что власти должны быть готовы решительно подавлять сетевые нарушения. Си Цзиньпин также потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогерами и MCN-агентствами, которые управляют аккаунтами инфлюенсеров. Он подчеркнул, что эти структуры обязаны соблюдать социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Кроме того, председатель КНР обратил внимание на вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и больших данных, поручив доработать системы классификации угроз и защиты данных в этой сфере.