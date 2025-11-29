Свергнутый президент Гвинеи-Бисау прибыл в Браззавиль

Отстраненный от власти военными и покинувший Гвинею-Бисау президент Умару Сисоку Эмбало прибыл из Сенегала в столицу Республики Конго (РК) Браззавиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на конголезские правительственные источники.

"Президент Сисоку Эмбало прибыл в Браззавиль в субботу утром на частном самолете, арендованном властями", - сообщил собеседник агентства. Согласно имеющейся информации, Сисоку Эмбало останется в РК на определенное время.

Умару Сисоку Эмбало был задержан около полудня 26 ноября военными в своем кабинете во дворце главы государства и отстранен от власти группой офицеров, совершивших государственный переворот. Сисоку Эмбало доставили в здание Генерального штаба армии и содержали там в заключении до позднего вечера 27 ноября, когда под давлением лидеров государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) он был освобожден военными и получил разрешение покинуть страну. Правительство соседнего Сенегала направило в столицу Гвинеи-Бисау город Бисау самолет, который доставил Сисоку Эмбало в Дакар. Пока неясно, сопровождалось ли освобождение Сисоку Эмбало определенными условиями, которые выдвинули военные власти Гвинеи-Бисау.

27 ноября один из организаторов переворота генерал-майор Орта Инта-а вступил в должность президента Гвинеи-Бисау на переходный период.

Республика Конго не является членом ЭКОВАС, которое объединяет 12 стран Западной Африки.