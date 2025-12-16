https://news.day.az/world/1802922.html В промзоне Мексики разбился частный самолет - не менее 7 погибших - ВИДЕО Небольшой частный самолет, пытавшийся совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Толуки в Сан-Матео-Атенко, Мексика, разбился в промышленной зоне, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.
В промзоне Мексики разбился частный самолет - не менее 7 погибших - ВИДЕО
Небольшой частный самолет, пытавшийся совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Толуки в Сан-Матео-Атенко, Мексика, разбился в промышленной зоне, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.
Как передает Day.Az, на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, а крупный пожар вынудил эвакуировать около 130 жителей близлежащих районов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре