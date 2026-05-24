В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в районе Саимбейли города Адана.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,6 километра.