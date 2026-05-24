США хотят увеличить численность армии

США планируют в 2027 году еще сильнее нарастить численность армии на фоне реформы Пентагона, которая должна помочь преодолеть проблемы с набором военных. Об этом заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет, выступая перед выпускниками академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, армия США уже станет больше в следующем году, а затем ее численность продолжат увеличивать.
Хегсет также сообщил, что вооруженные силы США полностью выполнили план по набору рекрутов на 2026 год.
