Пашинян раскрыл, когда между Арменией и ЕС будет безвиз Не позднее чем через 2 года между Арменией и Европейским союзом будет введён безвизовый режим. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Пашинян, который в настоящее время проводит встречу с избирателями в качестве лидера партии "Гражданский договор", заявил, что максимум через 2 года граждане Армении смогут без визы летать из аэропорта "Ширак" в город Ларнака.
Напомним, что переговоры между Арменией и Европейским союзом по либерализации визового режима официально начались в декабре 2024 года.
