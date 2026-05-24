Пашинян раскрыл, когда между Арменией и ЕС будет безвиз

Не позднее чем через 2 года между Арменией и Европейским союзом будет введён безвизовый режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян, который в настоящее время проводит встречу с избирателями в качестве лидера партии "Гражданский договор", заявил, что максимум через 2 года граждане Армении смогут без визы летать из аэропорта "Ширак" в город Ларнака.

Напомним, что переговоры между Арменией и Европейским союзом по либерализации визового режима официально начались в декабре 2024 года.