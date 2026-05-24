https://news.day.az/world/1836971.html США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки Власти США ввели временные ограничения на въезд для держателей грин-карт, которые за последние 21 день побывали в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане, пишет The Guardian 24 мая, передает Day.Az. "Приказ является частью мер по предотвращению проникновения вируса Эбола в США", - отмечается в публикации.
Власти США ввели временные ограничения на въезд для держателей грин-карт, которые за последние 21 день побывали в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане, пишет The Guardian 24 мая, передает Day.Az.
США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки
Власти США ввели временные ограничения на въезд для держателей грин-карт, которые за последние 21 день побывали в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане, пишет The Guardian 24 мая, передает Day.Az.
"Приказ является частью мер по предотвращению проникновения вируса Эбола в США", - отмечается в публикации.
Американские граждане, возвращающиеся из этих африканских стран, могут въехать только через два пункта - в аэропорту Даллеса (Вашингтон) и аэропорту Хартсфилд-Джексон (Атланта).
Запрет для обладателей грин-карт из указанных трех государств действует на протяжении 30 дней.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре