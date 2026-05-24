США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки

Власти США ввели временные ограничения на въезд для держателей грин-карт, которые за последние 21 день побывали в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане, пишет The Guardian 24 мая, передает Day.Az.



"Приказ является частью мер по предотвращению проникновения вируса Эбола в США", - отмечается в публикации.



Американские граждане, возвращающиеся из этих африканских стран, могут въехать только через два пункта - в аэропорту Даллеса (Вашингтон) и аэропорту Хартсфилд-Джексон (Атланта).



Запрет для обладателей грин-карт из указанных трех государств действует на протяжении 30 дней.