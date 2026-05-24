Китай запустил пилотируемый космический корабль

Китай осуществил запуск космического корабля "Шэньчжоу-23".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту. Экипаж находится в хорошем состоянии, запуск признан успешным", - говорится в сообщении.

Запуск был произведен в 23:08 по местному времени (19:08 по Баку) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ранее сообщалось, что экипаж космической миссии проведет на орбите более 100 новых научных экспериментов, включая опыты с искусственными эмбрионами, редкоземельными сплавами и новыми батареями.