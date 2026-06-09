В японской школе открыли известный магазин вместо столовой

В одной из школ японской префектуры Коти вместо обычной столовой открылся магазин 7-Eleven.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Прежнее заведение закрыли из-за роста расходов и нехватки сотрудников, хотя школа обязана обеспечивать учеников трёхразовым питанием.

Новый конбини работает только для школьников и преподавателей. Детям формат понравился, но родители переживают, что качество питания может снизиться.

Представляем вашему вниманию данное видео: