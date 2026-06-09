https://news.day.az/world/1840354.html В японской школе открыли известный магазин вместо столовой - ВИДЕО В одной из школ японской префектуры Коти вместо обычной столовой открылся магазин 7-Eleven. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Прежнее заведение закрыли из-за роста расходов и нехватки сотрудников, хотя школа обязана обеспечивать учеников трёхразовым питанием. Новый конбини работает только для школьников и преподавателей.
В японской школе открыли известный магазин вместо столовой - ВИДЕО
В одной из школ японской префектуры Коти вместо обычной столовой открылся магазин 7-Eleven.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Прежнее заведение закрыли из-за роста расходов и нехватки сотрудников, хотя школа обязана обеспечивать учеников трёхразовым питанием.
Новый конбини работает только для школьников и преподавателей. Детям формат понравился, но родители переживают, что качество питания может снизиться.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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