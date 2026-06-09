Трамп заявил об атаке Ирана на американский вертолет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отреагировать на атаку после того, как, по его словам, иранские силы сбили американский вертолет Apache над Ормузским проливом.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил в публикации в соцсети Truth Social.

"Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не получили ранений.

Тем не менее Соединенные Штаты должны, по необходимости, ответить на эту атаку", - написал Трамп.