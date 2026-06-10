США нанесли удары по Ирану после уничтожения вертолета Apache

США начали наносить удары по территории Ирана после инцидента со сбитым американским вертолетом Apache над Ормузским проливом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, взрывы были зафиксированы в районах Кохестак, Сирик и Минаб на юге Ирана.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что операция проводится по распоряжению президента страны и носит характер ответных действий.

По утверждению американской стороны, удары являются "соразмерным ответом" на сбитый накануне вертолет армии США.

Ранее сообщалось, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. После этого президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ответных мер. На фоне обострения ситуации иранские власти привели вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности.