https://news.day.az/world/1848290.html Европейские компании объединятся для охоты за ракетами в космосе Несколько европейских оборонных компаний заявили о намерении создать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление компаний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейские компании объединятся для охоты за ракетами в космосе

В мире, 18 июля 2026 10:44 (UTC +04:00) 656
Европейские компании объединятся для охоты за ракетами в космосе

Несколько европейских оборонных компаний заявили о намерении создать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление компаний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новый консорциум Bliksem EXO вошли компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus. Они планируют начать совместные конструкторские работы уже в августе, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году.

В Reuters отметили, что Европа стремится устранить критические пробелы в своей противовоздушной и противоракетной обороне после начала военной операции России на Украине, опасаясь угроз баллистических ракет. Ожидается, что новый перехватчик сможет сбивать различные ракеты средней дальности, включая российский "Орешник". Противоракета без боевой части будет использовать кинетическое поражение прямым попаданием.

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