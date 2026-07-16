В США замедлилась инфляция

Годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3,5%. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда страны.

Отмечается, что инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в районе 3,8%, а в месячном выражении ожидалось снижение цен на 0,1%.