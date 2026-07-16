https://news.day.az/world/1848453.html В США замедлилась инфляция Годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3,5%. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда страны. Отмечается, что инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.
В США замедлилась инфляция
Годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3,5%. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда страны.
Отмечается, что инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в районе 3,8%, а в месячном выражении ожидалось снижение цен на 0,1%.
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