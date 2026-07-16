https://news.day.az/world/1848466.html Google Play удалил приложения российских соцсетей Российские приложения VK и "Макс" стали недоступны для скачивания в магазине Google Play для владельцев устройств с операционной системой Android. Как передает Day.Az, факт удаления подтвердил сам разработчик мессенджера. Позднее из Google Play пропала и социальная сеть "Одноклассники" и приложение почты Mail.ru.
Google Play удалил приложения российских соцсетей
Российские приложения VK и "Макс" стали недоступны для скачивания в магазине Google Play для владельцев устройств с операционной системой Android.
Как передает Day.Az, факт удаления подтвердил сам разработчик мессенджера.
Позднее из Google Play пропала и социальная сеть "Одноклассники" и приложение почты Mail.ru. При попытке найти ее появляется уведомление: "приложение недоступно".
В начале июня "Макс" исчез из магазина приложений Apple - App Store, а после оттуда же пропали сразу несколько приложений холдинга VK, включая "Дзен", VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства.
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