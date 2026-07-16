Google Play удалил приложения российских соцсетей

Российские приложения VK и "Макс" стали недоступны для скачивания в магазине Google Play для владельцев устройств с операционной системой Android.

Как передает Day.Az, факт удаления подтвердил сам разработчик мессенджера.

Позднее из Google Play пропала и социальная сеть "Одноклассники" и приложение почты Mail.ru. При попытке найти ее появляется уведомление: "приложение недоступно".

В начале июня "Макс" исчез из магазина приложений Apple - App Store, а после оттуда же пропали сразу несколько приложений холдинга VK, включая "Дзен", VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства.