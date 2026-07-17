https://news.day.az/world/1848673.html Около 400 ящиков пива вывалились на проезжую часть в Германии - ВИДЕО Около 400 ящиков пива вывалились на проезжую часть недалеко от немецкого города Нордхаузен. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Около 400 ящиков пива вывалились на проезжую часть в Германии - ВИДЕО
Около 400 ящиков пива вывалились на проезжую часть недалеко от немецкого города Нордхаузен.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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