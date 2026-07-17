https://news.day.az/world/1848705.html Жесткие поединки гуманоидных роботов в Китае - ВИДЕО По соцсетям продолжают расходиться видео из Китая с жесткими поединками гуманоидных роботов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Жесткие поединки гуманоидных роботов в Китае - ВИДЕО
По соцсетям продолжают расходиться видео из Китая с жесткими поединками гуманоидных роботов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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