Израиль намерен производить собственные авиабомбы - СМИ

Израиль планирует в течение двух лет наладить собственное массовое производство управляемых авиационных бомб JDAM, чтобы не зависеть от поставок вооружений из США. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в публикации, еще в 2024 году Израиль по распоряжению на тот момент главы Минобороны Йоава Галланта начал наращивать производство собственных бомб. Это решение было вызвано тем, что в мае того же года администрация президента США Джо Байдена ввела частичное эмбарго на поставки некоторых видов вооружений Израилю. На протяжении нескольких десятилетий еврейское государство полагалось на США в вопросе поставок этих видов вооружения.

По словам генерального директора Минобороны Израиля Амира Барама, в последнее время ведомство делает акцент на производстве именно авиабомб. "Мы сейчас работаем над пополнением всех израсходованных боеприпасов, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Принятые нами до операции [в отношении Ирана] решения о расширении и ускорении производственных линий в Израиле позволят вывести темпы производства на новый уровень", - сказал Барам, слова которого приводит газета.

Издание отмечает, что Израиль уже производит собственные комплекты наведения для переоборудования авиабомб свободного падения в высокоточное оружие, но объем производства далек от желаемого. Конкретные данные о производстве боеприпасов и их технические характеристики не приводятся.