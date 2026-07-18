https://news.day.az/world/1848772.html Водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в России - ВИДЕО 18-летний водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в российском городе Чебоксары. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате ДТП одна женщина погибла, еще одного мужчину госпитализировали.
Водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в России - ВИДЕО
18-летний водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в российском городе Чебоксары.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате ДТП одна женщина погибла, еще одного мужчину госпитализировали.
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