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Водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в России - ВИДЕО

18-летний водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми в российском городе Чебоксары. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате ДТП одна женщина погибла, еще одного мужчину госпитализировали.