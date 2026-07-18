Двое американских военнослужащих погибли при отражении атак Ирана

Двое американских военнослужащих погибли в Иордании, отражая ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

Согласно информации командования, еще один американский военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся. Обстоятельства инцидента уточняются.