https://news.day.az/world/1848900.html Двое американских военнослужащих погибли при отражении атак Ирана Двое американских военнослужащих погибли в Иордании, отражая ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM). Согласно информации командования, еще один американский военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести.
Двое американских военнослужащих погибли при отражении атак Ирана
Двое американских военнослужащих погибли в Иордании, отражая ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).
Согласно информации командования, еще один американский военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести.
Другие подробности произошедшего пока не приводятся. Обстоятельства инцидента уточняются.
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