Администрация Трампа опасается ослабления позиций доллара из-за санкций

Администрация президента США Дональда Трампа опасается ослабления позиций доллара из-за санкций.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The New York Times.

Издание отмечает, что жесткие санкции в ряде случаев побуждают другие страны искать альтернативные валюты для обхода американских ограничений и снижения ущерба для своих экономик. Кроме того, санкции создают дополнительную нагрузку на американские банки, которые обязаны следить за тем, чтобы не проводить платежи в пользу лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Согласно Национальному бюро экономических исследований, в России, Беларуси, Кыргызстане и Мьянме, чьи банковские системы подверглись американским санкциям, банки значительно увеличили использование китайского юаня.

"Законопроект Грэма рассматривается в тот момент, когда администрация Трампа проводит масштабную реформу своей санкционной политики из-за опасений, что чрезмерное использование финансового давления снизило эффективность американской внешней политики", - отмечается в статье.