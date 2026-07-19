Ведутся переговоры о координации встречи между Нетаньяху и Трампом

Канцелярия премьер-министра Израиля ведет переговоры с Белым домом с целью координации встречи президента США Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, на данном этапе никаких дальнейших выводов по этому вопросу нет, но ожидается, что 20 июля ситуация прояснится.

Глава правительства заинтересован в визите в Вашингтон на следующей неделе, пребывании там в выходные и посещении похорон сенатора Грэма 27 июля.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху отменил визит в США на следующей неделе, так как похороны сенатора Грэма перенесены на конец месяца.