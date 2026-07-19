https://news.day.az/world/1849036.html В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация - ФОТО В турецкой провинции Анталья вспыхнул лесной пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, для борьбы с огнем задействованы значительные силы и средства как с воздуха, так и с земли. Возгорание произошло в лесном массиве между районами Ментешбей и Сарыхалиллер округа Аксеки. Причина возникновения пожара пока не установлена.

В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация - ФОТО

В мире, 19 июля 2026 22:31 (UTC +04:00) 1 357
В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация

В турецкой провинции Анталья вспыхнул лесной пожар. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, для борьбы с огнем задействованы значительные силы и средства как с воздуха, так и с земли.

Возгорание произошло в лесном массиве между районами Ментешбей и Сарыхалиллер округа Аксеки. Причина возникновения пожара пока не установлена.

После поступления сигнала о происшествии к месту были направлены подразделения Регионального управления лесного хозяйства Антальи. В тушении пожара участвуют 9 вертолетов, 3 самолета-амфибии, 45 пожарных автоцистерн, 21 водовоз, 12 машин быстрого реагирования, 4 единицы специальной техники, а также большое число сотрудников лесной службы.

В настоящее время пожарные продолжают интенсивную борьбу с огнем с воздуха и с земли, принимая меры для локализации возгорания.

  • В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация
  • В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация
  • В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация
  • В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация
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Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 056
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 796
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 085
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 103
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 099
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 672
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 855
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 727
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 695
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 820
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 682
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 684
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 955
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 184
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 699
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 821
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 11 012
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 645
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 695
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 804
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 850
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