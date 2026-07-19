В Турции вспыхнул крупный лесной пожар, к тушению привлечена авиация - ФОТО

В турецкой провинции Анталья вспыхнул лесной пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, для борьбы с огнем задействованы значительные силы и средства как с воздуха, так и с земли.

Возгорание произошло в лесном массиве между районами Ментешбей и Сарыхалиллер округа Аксеки. Причина возникновения пожара пока не установлена.

После поступления сигнала о происшествии к месту были направлены подразделения Регионального управления лесного хозяйства Антальи. В тушении пожара участвуют 9 вертолетов, 3 самолета-амфибии, 45 пожарных автоцистерн, 21 водовоз, 12 машин быстрого реагирования, 4 единицы специальной техники, а также большое число сотрудников лесной службы.

В настоящее время пожарные продолжают интенсивную борьбу с огнем с воздуха и с земли, принимая меры для локализации возгорания.