https://news.day.az/world/1849043.html Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению - Фидан Турция и Катар осуществляют тесную координацию по вопросу снижения напряженности между США и Ираном. Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Qatar TV в рамках визита в Доху.
Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению - Фидан
Турция и Катар осуществляют тесную координацию по вопросу снижения напряженности между США и Ираном.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Qatar TV в рамках визита в Доху.
Он выразил надежду на скорое поступление "позитивных новостей" благодаря активным дипломатическим усилиям катарской стороны.
По его словам, риск перерастания конфликта в полномасштабную войну несет прямую угрозу для экономики Персидского залива и стабильности всей архитектуры региональной безопасности.
Министр добавил, что стабильность и безопасность Катара напрямую отвечают национальным интересам Турции.
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