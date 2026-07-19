Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению - Фидан

Турция и Катар осуществляют тесную координацию по вопросу снижения напряженности между США и Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Qatar TV в рамках визита в Доху.

Он выразил надежду на скорое поступление "позитивных новостей" благодаря активным дипломатическим усилиям катарской стороны.

По его словам, риск перерастания конфликта в полномасштабную войну несет прямую угрозу для экономики Персидского залива и стабильности всей архитектуры региональной безопасности.

Министр добавил, что стабильность и безопасность Катара напрямую отвечают национальным интересам Турции.