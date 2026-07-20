https://news.day.az/world/1849110.html Рубио подтвердил скорый визит Си Цзиньпина в США Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения американского президента Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
Рубио подтвердил скорый визит Си Цзиньпина в США
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения американского президента Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
17 июля во время телеобращения к нации Трамп заявил, что представители "глубинного государства" в США скрывали от руководства страны и американцев информацию о масштабах предполагаемого вмешательства Китая в выборы.
"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре", - сказал Рубио.
Дипломат добавил, что Пекин продолжает присылать в Вашингтон своих представителей для подготовки визита.
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