Рубио подтвердил скорый визит Си Цзиньпина в США

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения американского президента Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

17 июля во время телеобращения к нации Трамп заявил, что представители "глубинного государства" в США скрывали от руководства страны и американцев информацию о масштабах предполагаемого вмешательства Китая в выборы.

"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре", - сказал Рубио.

Дипломат добавил, что Пекин продолжает присылать в Вашингтон своих представителей для подготовки визита.