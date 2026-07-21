Мирзиёев отправил в отставку посла и поручил проверить других дипломатов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла страны в Беларуси Рахматуллу Назарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, об этом было заявлено в ходе видеоселекторного совещания под председательством Мирзиёева.

Сообщается, что решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами работы дипломатической миссии по привлечению инвестиций и развитию внешней торговли.

Рахматулла Назаров занимал пост посла Узбекистана в Беларуси с 2024 года. По итогам совещания деятельность посольства в инвестиционной и торгово-экономической сферах была признана недостаточно эффективной, в связи с чем дипломат был освобожден от занимаемой должности.

Президент также поручил руководителю Администрации президента Саиде Мирзиёевой провести анализ эффективности экономической дипломатии. Под ее руководством будет создана специальная комиссия, которая оценит работу дипломатических представительств и подготовит предложения по кадровым решениям, в том числе по привлечению молодых специалистов.

Как отмечалось на совещании, вопросы возникли не только к работе посольства в Беларуси. Недостаточно эффективной также признана деятельность послов Узбекистана во Франции, Австрии, Испании, Италии, Омане, Индонезии, Малайзии и Сингапуре.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил усилить контроль за реализацией международных инвестиционных проектов. По данным, озвученным на совещании, по итогам 52 зарубежных визитов на высшем уровне были достигнуты договоренности о реализации более 1,6 тыс. проектов общей стоимостью 213 млрд долларов, однако выполнение многих из них затягивается.

В связи с этим сопровождение соответствующих "дорожных карт" передано Счетной палате и Министерству иностранных дел. Премьер-министру поручено еженедельно рассматривать ход реализации проектов по каждой стране и каждому объекту с участием руководителей отраслей, хокимов и послов.

Ранее президент Узбекистана также поручил дипломатическим представительствам страны активизировать поиск высокооплачиваемых вакансий для граждан республики за рубежом в рамках организованной трудовой миграции.