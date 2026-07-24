https://news.day.az/world/1849930.html Крушение гидросамолета в США: 11 пострадавших - ВИДЕО В штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета, в результате которого могли пострадать не менее 11 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал KIRO7, пока неизвестно, получили ли травмы кто-либо из людей, находившихся на земле в момент происшествия.
Крушение гидросамолета в США: 11 пострадавших - ВИДЕО
В штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета, в результате которого могли пострадать не менее 11 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал KIRO7, пока неизвестно, получили ли травмы кто-либо из людей, находившихся на земле в момент происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре