Крушение гидросамолета в США: 11 пострадавших - ВИДЕО

В штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета, в результате которого могли пострадать не менее 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал KIRO7, пока неизвестно, получили ли травмы кто-либо из людей, находившихся на земле в момент происшествия.