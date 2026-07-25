https://news.day.az/world/1850177.html Живописные кадры американского парка - ВИДЕО В сети распространились живописные кадры Национального парка Норт-Каскейдс в штате Вашингтон. Day.Az представляет вашему вниманию это впечатляющее видео с красочными видами одного из самых красивых природных уголков США:
Живописные кадры американского парка - ВИДЕО
В сети распространились живописные кадры Национального парка Норт-Каскейдс в штате Вашингтон.
Day.Az представляет вашему вниманию это впечатляющее видео с красочными видами одного из самых красивых природных уголков США:
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