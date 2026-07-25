https://news.day.az/world/1850240.html Токаев призвал Путина заморозить конфликт с Украиной Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию заморозить конфликт с Украиной и вернуться к стамбульским соглашениям. Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, заявление прозвучало во время встречи Токаева с президентом России Владимиром Путиным в Омске, куда казахстанский лидер прибыл с визитом.

Токаев призвал Путина заморозить конфликт с Украиной

В мире, 25 июля 2026 17:27 (UTC +04:00) 849
Токаев призвал Путина заморозить конфликт с Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию заморозить конфликт с Украиной и вернуться к стамбульским соглашениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, заявление прозвучало во время встречи Токаева с президентом России Владимиром Путиным в Омске, куда казахстанский лидер прибыл с визитом.

В ходе переговоров казахстанский лидер заявил о необходимости заморозить российско-украинский конфликт.

"Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - подчеркнул он.

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#КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
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