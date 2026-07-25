Токаев призвал Путина заморозить конфликт с Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию заморозить конфликт с Украиной и вернуться к стамбульским соглашениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, заявление прозвучало во время встречи Токаева с президентом России Владимиром Путиным в Омске, куда казахстанский лидер прибыл с визитом.

В ходе переговоров казахстанский лидер заявил о необходимости заморозить российско-украинский конфликт.