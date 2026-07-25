Токаев призвал Путина заморозить конфликт с Украиной
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию заморозить конфликт с Украиной и вернуться к стамбульским соглашениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, заявление прозвучало во время встречи Токаева с президентом России Владимиром Путиным в Омске, куда казахстанский лидер прибыл с визитом.
В ходе переговоров казахстанский лидер заявил о необходимости заморозить российско-украинский конфликт.
"Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - подчеркнул он.
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