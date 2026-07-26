https://news.day.az/world/1850325.html Нетаньяху и Трамп проведут переговоры в Вашингтоне Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе главы израильского правительства.
Нетаньяху и Трамп проведут переговоры в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе главы израильского правительства.
Согласно информации, Нетаньяху прибудет в американскую столицу 27 июля, а уже на следующий день встретится с Трампом в Белом доме.
Кроме того, в рамках визита премьер-министр Израиля, как ожидается, примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.
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