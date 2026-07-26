https://news.day.az/world/1850363.html Спецпред США при ООН объяснил решение Трампа по Ирану - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп временно приостановил военные операции против Тегерана, чтобы создать условия для дипломатических переговоров с Ираном. Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Спецпред США при ООН объяснил решение Трампа по Ирану - ВИДЕО

В мире, 26 июля 2026 21:02 (UTC +04:00) 765
Спецпред США при ООН объяснил решение Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп временно приостановил военные операции против Тегерана, чтобы создать условия для дипломатических переговоров с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. По его словам, Трамп решил предоставить определенное время для продвижения переговоров.

"Президент дает определённый шанс для переговоров, предоставляет для них некоторое пространство", - отметил Уолтц.

Американский дипломат не сообщил дополнительных подробностей о контактах между Тегераном и Вашингтоном. Вместе с тем он подчеркнул, что в выходные дни в регионе наблюдалось относительное затишье в военных действиях.

По имеющимся данным, Пентагон прекратил авиаудары после 13 ночей бомбардировок на фоне обострения напряжённости. Одновременно в выходные дни не поступало сообщений о новых атаках Ирана на соседние страны Ближнего Востока.

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