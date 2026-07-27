https://news.day.az/world/1850378.html США и Саудовская Аравия обсуждают нормализацию отношений с Израилем США и Саудовская Аравия обсуждают вопрос нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу NBC. По его словам, основные положения соглашения, касающегося ядерной программы Саудовской Аравии, уже согласованы.
США и Саудовская Аравия обсуждают нормализацию отношений с Израилем
США и Саудовская Аравия обсуждают вопрос нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу NBC.
По его словам, основные положения соглашения, касающегося ядерной программы Саудовской Аравии, уже согласованы. В настоящее время стороны продолжают переговоры по вопросу нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем.
Напомним, 22 июля Министерство энергетики США сообщило, что в Конгресс было внесено соглашение, предусматривающее поддержку Вашингтоном мирной ядерной программы Саудовской Аравии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре