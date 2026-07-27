https://news.day.az/world/1850484.html Нападение с ножом в Париже, есть раненые - ВИДЕО Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Париже. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Об этом сообщило со ссылкой на префектуру столичной полиции Agence France-Presse (AFP). По его данным, злоумышленник задержан.
Нападение с ножом в Париже, есть раненые - ВИДЕО
Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Париже.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Об этом сообщило со ссылкой на префектуру столичной полиции Agence France-Presse (AFP).
По его данным, злоумышленник задержан.
Как уточнила газета Le Parisien, инцидент произошел на северо-востоке города. 31-летний мужчина напал на трех женщин. Одна из них позднее была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По утверждению издания, задержанный страдает психическим расстройством.
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