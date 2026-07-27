Нападение с ножом в Париже, есть раненые - ВИДЕО

Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Париже.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Об этом сообщило со ссылкой на префектуру столичной полиции Agence France-Presse (AFP).

По его данным, злоумышленник задержан.

Как уточнила газета Le Parisien, инцидент произошел на северо-востоке города. 31-летний мужчина напал на трех женщин. Одна из них позднее была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По утверждению издания, задержанный страдает психическим расстройством.