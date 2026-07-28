Нетаньяху представит Трампу разведданные по ядерной программе Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведывательными данными, касающимися горы Куланг, расположенной вблизи ядерного объекта в Натанзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.

По данным издания, Нетаньяху также намерен представить Трампу израильские разведданные о ядерной и ракетной программах Ирана.