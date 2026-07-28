https://news.day.az/world/1850606.html Нетаньяху представит Трампу разведданные по ядерной программе Ирана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведывательными данными, касающимися горы Куланг, расположенной вблизи ядерного объекта в Натанзе. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.
Нетаньяху представит Трампу разведданные по ядерной программе Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведывательными данными, касающимися горы Куланг, расположенной вблизи ядерного объекта в Натанзе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.
По данным издания, Нетаньяху также намерен представить Трампу израильские разведданные о ядерной и ракетной программах Ирана.
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