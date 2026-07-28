Зеленский прилетел в США - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетел в США. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в Telegram.

"Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах - встречи с президентом [США Дональдом] Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один - это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой", - написал Зеленский.