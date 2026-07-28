https://news.day.az/world/1850734.html Израиль ликвидировал командира "Исламского джихада" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира взвода спецподразделения "Нухба" палестинской группировки "Исламский джихад" Мухаммеда Халила Аслама. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии. По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа.

Израиль ликвидировал командира "Исламского джихада"

В мире, 28 июля 2026 20:46 (UTC +04:00) 654
Израиль ликвидировал командира "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира взвода спецподразделения "Нухба" палестинской группировки "Исламский джихад" Мухаммеда Халила Аслама.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Утверждается, что Аслам принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года и руководил группой, причастной к захвату израильских граждан в заложники.

В армии также заявили, что в последние месяцы он участвовал в атаках на израильских военнослужащих и мирных жителей. В ЦАХАЛ отметили, что Аслам представлял непосредственную угрозу и был ликвидирован в результате точечного авиаудара.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЦАХАЛ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 22:00 (UTC+04), В мире 75
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 21:46 (UTC+04), В мире 263
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 21:44 (UTC+04), Общество 253
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 21:32 (UTC+04), В мире 319
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 21:27 (UTC+04), В мире 338
В Турции произошло землетрясение 21:22 (UTC+04), В мире 344
В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов 21:19 (UTC+04), Общество 346
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 21:16 (UTC+04), В мире 357
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 338
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 21:05 (UTC+04), В мире 413
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 21:00 (UTC+04), Спорт 350
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 20:44 (UTC+04), Общество 418
В Турции начали новое расследование против Google 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 419
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 20:22 (UTC+04), В мире 460
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 20:14 (UTC+04), Общество 431
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 20:06 (UTC+04), Политика 497
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 20:00 (UTC+04), В мире 499
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 19:56 (UTC+04), Общество 534
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 19:48 (UTC+04), В мире 518
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 19:35 (UTC+04), Спорт 410
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 19:23 (UTC+04), Общество 467
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 19:15 (UTC+04), Автоновости 438
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 19:07 (UTC+04), Культура 438
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 19:00 (UTC+04), Общество 510
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 18:53 (UTC+04), Экономика 5 514
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 18:49 (UTC+04), Политика 557
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 18:41 (UTC+04), В мире 617
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 18:34 (UTC+04), Общество 503
Сержик джан, вас уже ждут 18:30 (UTC+04), Политика 5 550
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 18:26 (UTC+04), Политика 560
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 18:15 (UTC+04), Общество 483
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 18:06 (UTC+04), Политика 601
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 18:02 (UTC+04), Спорт 470
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 17:58 (UTC+04), Общество 484
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 17:54 (UTC+04), Общество 498
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 17:49 (UTC+04), Общество 505
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 17:45 (UTC+04), Общество 627
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 473
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 641
В Баку ограничат движение на этой дороге 17:29 (UTC+04), Общество 533
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 688
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 17:20 (UTC+04), Политика 6 171
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 17:14 (UTC+04), Культура 505
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Общество 589
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 17:06 (UTC+04), Общество 504
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 16:58 (UTC+04), Экономика 679
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 16:49 (UTC+04), Экономика 656
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 16:41 (UTC+04), Автоновости 484
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 16:34 (UTC+04), В мире 649
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 16:29 (UTC+04), Спорт 494
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 16:21 (UTC+04), В мире 745
Премьер Бельгии подал в отставку 16:17 (UTC+04), В мире 673
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 498
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 16:10 (UTC+04), Общество 1 174
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 16:03 (UTC+04), Общество 616
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 16:00 (UTC+04), Экономика 693
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 15:47 (UTC+04), В мире 751
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 667
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 515
PASHA Holding отмечает 20-летие 15:35 (UTC+04), Экономика 7 295
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 15:33 (UTC+04), Общество 553
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 15:25 (UTC+04), Общество 2 630
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 713
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 15:18 (UTC+04), В мире 682
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 15:15 (UTC+04), Экономика 701
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 15:12 (UTC+04), Общество 609
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 15:10 (UTC+04), Политика 6 460
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 15:06 (UTC+04), Экономика 829
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 504
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 550
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 14:38 (UTC+04), Общество 534
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 14:24 (UTC+04), В мире 756
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 14:20 (UTC+04), Общество 693
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 14:04 (UTC+04), Общество 515
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 13:55 (UTC+04), Экономика 887
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 13:47 (UTC+04), Политика 1 009
SOCAR увеличила объем буровых работ 13:40 (UTC+04), Экономика 783
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 13:38 (UTC+04), Экономика 773
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 13:35 (UTC+04), Автоновости 844
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 13:32 (UTC+04), Это интересно 521
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 13:18 (UTC+04), Спорт 544
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 585
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 164
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 12:59 (UTC+04), В мире 810
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 12:53 (UTC+04), Общество 1 112
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 12:35 (UTC+04), Общество 1 124
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 12:26 (UTC+04), Общество 1 988
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 12:15 (UTC+04), Спорт 533
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 12:03 (UTC+04), Общество 530
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 11:49 (UTC+04), Общество 547
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 11:45 (UTC+04), Общество 530
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 876
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 11:40 (UTC+04), Политика 10 850
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 11:33 (UTC+04), В мире 862
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 11:24 (UTC+04), Экономика 895
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 11:20 (UTC+04), Общество 7 308
В Баку открылись вакансии для учителей 11:19 (UTC+04), Общество 581
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 11:16 (UTC+04), В мире 877
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 11:10 (UTC+04), Общество 536
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 11:07 (UTC+04), В мире 925
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 11:05 (UTC+04), Общество 698
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 11:01 (UTC+04), Общество 610
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 10:59 (UTC+04), В мире 882
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 10:56 (UTC+04), Общество 1 238
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 10:53 (UTC+04), В мире 989
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 10:54 (UTC+04), Экономика 840
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 10:46 (UTC+04), В мире 907
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 10:42 (UTC+04), Общество 653
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 10:39 (UTC+04), Спорт 528
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 8 117
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 10:31 (UTC+04), Экономика 931
Воровство денег азербайджанской прессы 10:20 (UTC+04), Общество 8 402
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 10:09 (UTC+04), Экономика 915
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 900
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 559
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 09:58 (UTC+04), В мире 982
В некоторых частях Баку не будет света 09:54 (UTC+04), Общество 579
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 09:50 (UTC+04), Политика 9 936
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 09:35 (UTC+04), Автоновости 559
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 09:30 (UTC+04), Спорт 626
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 09:19 (UTC+04), В мире 933
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 09:16 (UTC+04), Экономика 959
США собирают разведданные о России и Китае 09:12 (UTC+04), В мире 926
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 08:52 (UTC+04), В мире 966
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 08:45 (UTC+04), Спорт 559
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 08:40 (UTC+04), В мире 992
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 08:29 (UTC+04), Экономика 929
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Автоновости 610
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 8 196
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 673
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 218
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 746
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 698
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 824
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 820
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 1 468
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 760
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 525
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 454
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 794
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 580
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 498
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 12 184
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 676
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 471
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 507
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 770
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 758
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 359
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 555
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 702
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 27 347
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 556
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 783
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 590
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 567
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 931
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 2 061
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 1 005
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 194
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 172
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 947
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 879
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 684
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 868
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 890
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 066
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 722
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 905
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 763
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 876
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 666
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 699
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 5 338
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 719
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 684
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 4 404
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 849
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 804
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 804
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 827
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 954
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 752
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 733
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 885
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 843
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 842
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 857
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 847
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 902
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 1 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 1 026
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 1 ноября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 191
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 1 ноября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 519
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 1 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 839
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 1 ноября 11:40 (UTC+04), Спорт 3 675
Еще новости