Израиль ликвидировал командира "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира взвода спецподразделения "Нухба" палестинской группировки "Исламский джихад" Мухаммеда Халила Аслама.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Утверждается, что Аслам принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года и руководил группой, причастной к захвату израильских граждан в заложники.

В армии также заявили, что в последние месяцы он участвовал в атаках на израильских военнослужащих и мирных жителей. В ЦАХАЛ отметили, что Аслам представлял непосредственную угрозу и был ликвидирован в результате точечного авиаудара.