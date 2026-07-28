О чем говорили Трамп и Нетаньяху? - ОБНОВЛЕНО

Иран стал основной темой переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу N12 израильский чиновник высокого ранга, по данным которого встреча длилась около часа и оказалась результативной.

"Встреча прошла очень хорошо. Лидеры обсудили все вопросы повестки, прежде всего Иран. Они подтвердили приверженность предотвращению получения Ираном ядерного оружия и обсудили прочное партнерство между Израилем и Соединенными Штатами, а также различные возможности на Ближнем Востоке", - сказал собеседник телеканала. N12 отмечает, что на переговорах двух лидеров присутствовали практически все высокопоставленные представители вашингтонской администрации.

Как свидетельствуют фотографии со встречи Трампа и Нетаньяху, распространенные канцелярией израильского премьера, с американской стороны в ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

20:56

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильское государственное телевидение, Нетаньяху прибыл в Белый дом через служебный вход.

Сообщается, что американская сторона не планировала контактов с представителями СМИ в рамках переговоров. Также не предусмотрено проведение совместной пресс-конференции лидеров.